Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Birkan Sokullu, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Sokullu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Birkan Sokullu, "Her şey güzel gidiyor" diyerek evinin yolunu tuttu.