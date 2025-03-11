Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı ve kaç yıl sürdü? 1. Dünya Savaşı ne zaman bitti, kim kazandı?

Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı ve kaç yıl sürdü? 1. Dünya Savaşı ne zaman bitti, kim kazandı?

Bu süreçte Osmanlı Devleti de savaşa dahil olmuş, çeşitli cephelerde mücadele vermiştir. Peki, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na ne zaman girdi ve savaşın galipleri kimler oldu? Detaylar yazımızın devamında…

Dünya Savaşı ne zaman başladı? diye sorulduğunda akla ilk gelen tarih 28 Temmuz 1914’tür. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş açmasıyla başlayan bu büyük savaş, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Birinci Dünya Savaşı kaç yıl sürdü? sorusunun cevabı ise dört yıl olup, 1918’de sona ermiştir. Osmanlı Devleti, savaşın başında tarafsız kalmayı tercih etmiş olsa da Kasım 1914’te İttifak Devletleri safında savaşa katıldı. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na ne zaman girdi? sorusunun yanıtı 11 Kasım 1914’tür. Savaşın başında hızlı ilerleyen bazı cepheler, ilerleyen yıllarda büyük kayıplara yol açtı. Savaş süresince farklı cephelerde şiddetli çatışmalar yaşanmış, Osmanlı açısından önemli kayıplar verilmiştir. 1. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? sorusu ise savaşın sonucunu belirleyen en kritik noktalardan biridir. İşte detaylar…

DÜNYA SAVAŞI TARİHİ VE BAŞLAMASI

Dünya Savaşı tarihi, 1914’te Avrupa’da başlayan bir dizi siyasi ve askeri olayın sonucunda ortaya çıktı. Savaşın başlamasında etkili olan en önemli olay, Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand’ın Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından suikasta uğraması oldu. Bu olay, savaşın fitilini ateşledi ve ülkeler hızla iki karşıt blok halinde savaşa sürüklendi.

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28 Temmuz 1914: Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açtı.

1 Ağustos 1914: Almanya, Rusya’ya savaş ilan etti.

3 Ağustos 1914: Almanya, Fransa’ya savaş açtı.

4 Ağustos 1914: İngiltere, Almanya’ya savaş ilan etti.

11 Kasım 1914: Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri safında savaşa katıldı.

1915-1917: Savaş genişleyerek Afrika ve Orta Doğu’ya yayıldı.

Bu süreç, Avrupa’nın neredeyse tamamını içine çeken bir dünya savaşına dönüştü.

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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI KAÇ YIL SÜRDÜ?

Birinci Dünya Savaşı kaç yıl sürdü? sorusunun cevabı, savaşın 28 Temmuz 1914’te başlaması ve 11 Kasım 1918’de sona ermesiyle tam dört yıldır.

Savaşın ilk yıllarında özellikle Batı Cephesi’nde büyük kayıplar verildi.

Doğu Cephesi’nde Rusya, Almanya ve Osmanlı ile savaştı.

Osmanlı, Çanakkale, Kafkas, Filistin, Irak ve Hicaz cephelerinde savaştı.

1917’de ABD, İtilaf Devletleri safında savaşa katıldı ve savaşın dengelerini değiştirdi.

1918’de Almanya ve müttefikleri, büyük kayıplar vererek teslim oldu.

1919’da imzalanan anlaşmalar, savaşın sona ermesini resmileştirdi.

Savaşın bu kadar uzun sürmesi, dünya genelinde büyük ekonomik ve insan kayıplarına yol açtı.

OSMANLI DEVLETİ 1. DÜNYA SAVAŞI'NA NE ZAMAN GİRDİ?

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Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na ne zaman girdi? sorusunun cevabı, Osmanlı’nın Kasım 1914’te savaşa dahil olmasıdır. Osmanlı Devleti, başlangıçta tarafsız kalmayı tercih etmişti ancak Almanya ile gizli bir anlaşma yaparak savaşa girmeye karar verdi.

Osmanlı, Almanya ile 2 Ağustos 1914’te gizli bir ittifak anlaşması imzaladı.

29 Ekim 1914’te Osmanlı donanması, Rus limanlarını bombalayarak savaşa fiilen katıldı.

11 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti resmen savaşa dahil oldu.

Osmanlı, farklı cephelerde savaşarak büyük kayıplar verdi.

Bu süreç, Osmanlı için büyük kayıplara neden oldu ve savaşın sonunda imparatorluğun çöküşüne yol açtı.

DÜNYA SAVAŞI NE ZAMAN BİTTİ VE KİM KAZANDI?

Birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti? sorusunun yanıtı, savaşın 11 Kasım 1918’de sona erdiğidir. 1. Dünya Savaşı’nı kim kazandı? sorusunun cevabı ise, savaşı İtilaf Devletleri’nin kazandığıdır.

1918’de Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı büyük kayıplar verdi.

11 Kasım 1918’de Almanya, Fransa ile ateşkes imzalayarak savaşı kaybetti.

1919’da Versailles Anlaşması imzalandı ve savaş resmen sona erdi.

Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi.

Savaş sonrası imparatorluklar parçalandı ve yeni devletler kuruldu.

Bu savaş, sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın siyasi ve ekonomik yapısını değiştirdi. 1. Dünya Savaşı tarihi, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? sorusuna yanıt olarak, savaşın 28 Temmuz 1914’te başladığını söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı kaç yıl sürdü? derseniz, savaş tam dört yıl boyunca devam etti. 1. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? sorusunun cevabı ise, savaşı İtilaf Devletleri’nin kazandığıdır. Osmanlı Devleti için savaş büyük kayıplara yol açmış ve imparatorluğun sonunu getirmiştir. 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı için ağır sonuçlar doğurmuş ve Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamıştır.