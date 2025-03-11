Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı ve kaç yıl sürdü? 1. Dünya Savaşı ne zaman bitti, kim kazandı?
Tarihin en büyük savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılın başlarında dünya düzenini kökten değiştiren büyük bir çatışmaydı. 1. Dünya Savaşı tarihi, büyük devletlerin sömürge rekabeti ve siyasi çekişmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? sorusunun yanıtı, 28 Temmuz 1914'tür ve savaş tam dört yıl sürdü. Birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti? sorusunun cevabı ise 11 Kasım 1918'dir.
Bu süreçte Osmanlı Devleti de savaşa dahil olmuş, çeşitli cephelerde mücadele vermiştir. Peki, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na ne zaman girdi ve savaşın galipleri kimler oldu? Detaylar yazımızın devamında…
Bu süreç, Avrupa’nın neredeyse tamamını içine çeken bir dünya savaşına dönüştü.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI KAÇ YIL SÜRDÜ?
Birinci Dünya Savaşı kaç yıl sürdü? sorusunun cevabı, savaşın 28 Temmuz 1914’te başlaması ve 11 Kasım 1918’de sona ermesiyle tam dört yıldır.
Savaşın bu kadar uzun sürmesi, dünya genelinde büyük ekonomik ve insan kayıplarına yol açtı.
OSMANLI DEVLETİ 1. DÜNYA SAVAŞI'NA NE ZAMAN GİRDİ?
Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na ne zaman girdi? sorusunun cevabı, Osmanlı’nın Kasım 1914’te savaşa dahil olmasıdır. Osmanlı Devleti, başlangıçta tarafsız kalmayı tercih etmişti ancak Almanya ile gizli bir anlaşma yaparak savaşa girmeye karar verdi.
Bu süreç, Osmanlı için büyük kayıplara neden oldu ve savaşın sonunda imparatorluğun çöküşüne yol açtı.
Birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti? sorusunun yanıtı, savaşın 11 Kasım 1918’de sona erdiğidir. 1. Dünya Savaşı’nı kim kazandı? sorusunun cevabı ise, savaşı İtilaf Devletleri’nin kazandığıdır.
Bu savaş, sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın siyasi ve ekonomik yapısını değiştirdi. 1. Dünya Savaşı tarihi, dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı ne zaman başladı? sorusuna yanıt olarak, savaşın 28 Temmuz 1914’te başladığını söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı kaç yıl sürdü? derseniz, savaş tam dört yıl boyunca devam etti. 1. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? sorusunun cevabı ise, savaşı İtilaf Devletleri’nin kazandığıdır. Osmanlı Devleti için savaş büyük kayıplara yol açmış ve imparatorluğun sonunu getirmiştir. 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı için ağır sonuçlar doğurmuş ve Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamıştır.