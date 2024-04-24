Biri çocuk beş kişi Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti

BBC

Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişi, küçük bir botla İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Fransız yetkililere göre bot bu sabah erken saatlerde Fransa'nın kuzeyindeki Wimereux sahilinden yola çıktı.

Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nden sorumlu Fransız yetkililer, teknenin 100'den fazla kişiyi taşıdığını söyledi.

Yetkililer teknenin bir kum setini geçtikten sonra zor durumda kaldığını ve kurtarma çalışmalarının o sırada başladığını belirtti.

Olayın tam olarak saat kaçta meydana geldiği belli değil ancak yerel saatle 05.00 ile 06.30 arasında olduğuna inanılıyor.

Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant'a göre 7 yaşında bir kız çocuğu, bir kadın ve üç erkek tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Fransız yetkililer, 40'tan fazla kişinin kurtarıldığını, ancak 50'den fazla kişinin teknede kaldığını ve teknenin İngiltere'ye doğru devam ettiğini duyurdu.