Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali"

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Meydan Mahallesi'nde "4. Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.

Birecik'te yetiştirilen tescilli patlıcan ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kortej yürüyüşünün ardından mehter takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden festivalde, hasadı yapılan patlıcandan yapılan yemekler misafirlerin beğenisine sunuldu.

Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve davetliler katıldı.