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        Birçok sebep bir arada!

        İzmir Körfezi can çekişiyor. Peki bu hale nasıl geldi? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, birçok sebebin bir arada olduğuna dikkat çekti. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 24.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:36
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        Birçok sebep bir arada!
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        Son haftalarda İzmir körfezindeki kirlilik en önemli gündemlerden biri. Su yüzeyindeki kirlilik, kötü koku ve balık ölümleri derken canım körfez can çekişiyor. Körfezi kurtarmak için bilim kurulu da oluşturuldu. Peki körfez bu hale nasıl geldi? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı..

        "BU BİR ZAFİYET"

        Marmara Denizi, İzmir Körfezi ve birçok akarsu ve göllerimizde ortaya çıkan su kirliliği sorunu biyolojik olarak bir sonuç ancak yönetimsel olarak da bir zafiyetin ortaya çıkardığı bir durumdur. Su kirliliği bir sorun olmanın yanı sıra aynı zamanda bir sonuçtur. Su ve çevre yönetiminde ortaya çıkan bir yönetim ve denetim zafiyeti sonucudur.

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        Su yönetimi suyun hem miktar hem de kalite olarak yönetilmesini ve kullanılan suyun alıcı ortama uygun standartlarda ve temiz olarak bırakılmasını gerekli kılar.

        İzmir Körfezi’nin kirliliği konusunda uzun yıllardır yapılan bilimsel ve teknik çalışmalar ve ilgili kurumların çaba ve çalışmalarından istenilen sonuçlar elde edilememiş ve körfezin kirliliği artmıştır.

        Son günlerde İzmir Körfezi kirliliği konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardaki ortak tespitler şunlardır:

        * Körfez ağır bir kirlilik yükü altında.

        * Körfeze çok çeşitli kaynaklardan kirlilik taşınıyor.

        * Yağışlı dönemlerde artmakla birlikte yılın tüm aylarında evsel, endüstriyel atıklar ve tarımsal atıklar dereler yoluyla İç Körfez’e akıyor.

        * İç Körfeze dökülen 7 derede büyük bir organik kirlilik yükü geliyor.

        * Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi verimli işletilemiyor.

        * Kirliliğin tespiti, önlenmesi ve denetlenmesi farklı kurumların görev yetki ve sorumluluk alanında.

        * Büyük Kanal projesi ile 2005 yılında körfez temiz haline döndü.

        * Grafikler, son 10 yılda problemin hızlı şekilde arttığını gösteriyor.

        * Bunun sonucu körfezin belirli bölgelerinde mikrobiyal denge bozuldu.

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        #haberler
        #İzmir Körfezi
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