SON DAKİKA | Kar tatili açıklamaları peş peşe! Hangi illerde okullar tatil edildi? 20 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller

HABERTURK.COM

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışında gözler yüzyüze eğitime çevrildi. Birçok il valiliği bölgelerinde eğitime kar molası verdiklerini duyurdu.

İşte son dakika itibarıyla Türkiye genelinde eğitime ara verilen iller ve yerleşim bölgeleri:

ADIYAMAN

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman'da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

ARTVİN

Artvin'de kar dolayısıyla eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle, il merkezi ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AKSARAY

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

BAYBURT

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime verilen tatil 1 gün daha uzatıldı.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı ile beraberindeki don ve buzlanma nedeniyle 19.01.2022 Çarşamba gününü kapsayan eğitim öğretim faaliyetlerine zorunlu olarak 1 gün süreyle ara verilmesi kararı; eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesine yönelik yapılan değerlendirmeler neticesinde 1 gün daha uzatılmıştır."

"Bu doğrultuda ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 20.01.2020 Perşembe gününü kapsayacak biçimde 1 gün süreyle daha ara verilmesi uygun görülmüştür.

BATMAN

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile okullar tatil edildi.

Kozluk ile Sason Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe de ara verildiği belirtildi.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti.

BİTLİS

Bitlis’in Ahlat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapanırken eğitime 20 Ocak günü ara verildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Öte tandan Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis il merkezi ile 6 ilçesindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20.01.2022 Perşembe günü eğitim ve öğretime gün ara verildiği belirtildi.

BİLECİK

Bilecik'te kar nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, süren kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.





BİNGÖL

Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeni ile il merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime 1 günlük ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.Ümit, yazılı açıklamasında, meteorolojik bilgilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin anlaşıldığını belirtti. Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

BURSA

Bursa'nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanmaya bağlı olarak yaşanabilecek sorunlar sebebiyle 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları belirtildi.

Orhaneli ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinde taşımalı eğitim yoluyla okullarına giden öğrencilerin de yarın idari izinli sayılacağı öğrenildi.

DÜZCE

Düzce’de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

ELAZIĞ ÜNİVERSİTESİ DE TATİL EDİLDİ

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime 20 Ocak Perşembe gün ara verildiği belirtildi.

Üniversite bünyesinde görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, aşırı buzlanma beklendiğini belirterek, okulların 1 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

GİRESUN'DA BAZI İLÇELERDE TATİL İLAN EDİLDİ

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında yarın eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR BİR GÜN DAHA TATİL

Gümüşhane'de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarıldı.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, yoğun buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

IĞDIR

Iğdır’da yoğun kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesi ve merkeze bağlı 8 köyde eğitime 1 gün ara verilirken, kapanan 44 köy yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek. Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle verilen eğitim öğretim arası bir gün uzatıldı. Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.

KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların tatil edildiği bildirildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ve oluşan buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 ilçede 18 Ocak Salı günü itibariyle eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da 8 ilçede tüm okullara, 3 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün eğitime ara verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağlı, Azdavay, Devrekani, Taşköprü, Hanönü, Seydiler, Pınarbaşı ve Küre ilçelerindeki tüm okulların bugün tatil edildiği duyuruldu. Bozkurt, Daday ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti. Demirtaş, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktardı.



NİĞDE'NİN ÇAMARDI İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yarın okullar, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfsızsıhha Kurulu kararıyla olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin genelinde, Düziçi ilçesinde ise taşımalı eğitime 20 Ocak günü ara verildiğini belirtti.

Yılmaz, açıklamasında öğrencilere, verilen arayı kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde de bulundu.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın da ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde, ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Açıklamada, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de okullar tatil edilmişti.

KAYSERİ

Kayseri'nin 11 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

RİZE DE KAR TATİLİ DEVAM EDİYOR

Rize'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesinin kararının ardından Rize Valiliği, 20 Ocak Perşembe de okulların tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022- Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SAKARYA

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkili oluyor. Gece etkisin arttıran yağış ile birlikte beyaza bürünen Sakarya'da 5 ilçede okullara 1 gün ara verildi.

Sakarya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrasında şehirde vatandaşlar güne karla uyandı. Beyaza bürünen şehirde Akyazı, Hendek, Pamukova, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Belediye ekipleri ise kentin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SAMSUN

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu.



ŞIRNAK

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

TRABZON

Trabzon'da devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi. Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile 6 ilçede taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte kar yağışı beklentisi ve buzlanma tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli, Kozlu ve Alaplı ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Alaplı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçe merkezi ve Gümeli beldesi ile köylerimizdeki sadece taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim kapsamındaki okullar dahil) 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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