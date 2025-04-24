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        Haberler Magazin Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın Amsterdam kaçamağı - Magazin haberleri

        Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın Amsterdam kaçamağı

        Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, tatil yapmak için Amsterdam'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 15:47 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:47
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        "Kısa bir kaçış"
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        Oyuncu Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, aşk tazelemek için soluğu Amsterdam'da aldı.

        Amsterdam sokaklarında bisiklet sürüp, ağaçların arasında yürüyüş yapan Akalay, sevgilisiyle olduğu fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        "DİNGİNLİĞE KAÇIŞ"

        Birce Akalay, o anlara "Gülümsemek için küçük bir neden bulmak üzere dinginliğe kısa bir kaçış" ifadelerini not düştü.

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş
        #amsterdam

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