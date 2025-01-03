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        Haberler Magazin Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili - Magazin haberleri

        Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili

        Birce Akalay, Viyana sokaklarında sevgilisi Hakan Kurutaş ile romantik ve eğlence dolu anlarını paylaştı; "Bunların hepsi her zaman aşkla ilgili"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:19
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          Ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni yıl tatilini geçirmek için gittiği Viyana’dan Hakan Kurutaş ile renkli paylaşımlar yaptı.

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          Sokaklarda sevgilisiyle birlikte keyifli anlar yaşayan Akalay, romantik ve eğlenceli dakikalarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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          Akalay’ın paylaşımları arasında dikkat çekenlerden biri de sarı bir perukla verdiği pozlardı.

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          Oyuncu, bu anları; "Gerçekten gerçekçi dileklerimiz, dondurucu soğuğa rağmen neredeyse her gün attığımız binlerce adım ve bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana"

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          Sevgilisi Kurutaş ise Akalay’ın bu romantik paylaşımına, kırmızı kalp emojisiyle karşılık vedi.

          Fotoğraflar: Instagram

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