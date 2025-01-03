Birce Akalay'dan, Hakan Kurutaş'a: Bunların hepsi aşkla ilgili
Birce Akalay, Viyana sokaklarında sevgilisi Hakan Kurutaş ile romantik ve eğlence dolu anlarını paylaştı; "Bunların hepsi her zaman aşkla ilgili"
- 1
Ünlü oyuncu Birce Akalay, yeni yıl tatilini geçirmek için gittiği Viyana’dan Hakan Kurutaş ile renkli paylaşımlar yaptı.
- 2
Sokaklarda sevgilisiyle birlikte keyifli anlar yaşayan Akalay, romantik ve eğlenceli dakikalarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
- 3
Akalay’ın paylaşımları arasında dikkat çekenlerden biri de sarı bir perukla verdiği pozlardı.
-
- 4
Oyuncu, bu anları; "Gerçekten gerçekçi dileklerimiz, dondurucu soğuğa rağmen neredeyse her gün attığımız binlerce adım ve bir valsle sona eren unutulmaz bir yeni yıl kutlaması... Bunların hepsi, her zaman aşkla ilgili. Teşekkürler, Viyana"
- 5
Sevgilisi Kurutaş ise Akalay’ın bu romantik paylaşımına, kırmızı kalp emojisiyle karşılık vedi.
Fotoğraflar: Instagram