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        Haberler Magazin Birce Akalay: Bunaltıcı bir hava var - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Bunaltıcı bir hava var

        Birce Akalay, köpeği Cipsy ile Bebek'te parkta görüntülendi. Köpeğini gezdiren Akalay, gazetecilere "Arkadaşlar bunaltıcı bir hava var, biraz dinleneceğim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:30
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, köpeği Cipsy'i Bebek Park'ında dezdirirken objektiflere yansıdı.

        • 2

          Ünlü oyuncu, mensuplarını görünce; "Arkadaşlar, bunaltıcı bir hava var, biraz dinleneceğim. Sokakta konuşmayalım olur mu?" dedi.

        • 3

          Köpeğini parkta oynatan Birce Akalay, bir ara çimlere uzanıp dinlendi.

        • 4

          Köpeğini elleriyle beslerek öpücüklere boğan Birce Akalay'ın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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