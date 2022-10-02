Birce'nin park keyfi

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Bebek semtinin müdavimlerinden Birce Akalay, Bebek parkında keyif yaparken görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre sabahın erken saatlerinde köpeğiyle birlikte soluğu parkta alan Akalay, bir ağacın gölgesinde oturarak denizi izledi. Gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Birce Akalay, “Fotoğraf karesiyle geçiştirsek bu sefer, soru almasam olur mu?” dedi.