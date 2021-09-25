"Annemle vakit geçiriyoruz"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, geçtiğimiz gün annesi Yasemin Ergun ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ergun ile mağazaları dolaşan Akalay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

37 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'dan anneciğim geldi. Onunla birazcık vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda ekranlara dönen Birce Akalay, "Başladım, çalışıyorum. Bir yaramazlık yok. Başka zaman konuşuruz." dedikten sonra annesiyle birlikte mağazaları dolaşmaya devam etti.