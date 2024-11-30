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        Haberler Objektife Takılanlar Birce Akalay: Adalet istiyorum - Magazin haberleri

        Birce Akalay: Adalet istiyorum

        Ünlü oyuncu Birce Akalay, Bebek'te görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:41
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        'Adalet istiyorum'
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birce Akalay, "Yeni yıla yurt dışına gideceğim. 2024 benim için güzel geçti" dedi. 2025 yılı için Akalay, "Adalet istiyorum. Çocuklar ve kadınlar huzur bulsun. Huzurlu bir ülke istiyorum" diye konuştu.

        Elçin Sangu'nun, sektörde kadın ve erkek oyuncular arasında eşitsizlik olduğunu söylemesine karşılık Akalay, "Senelerdir konuşuyoruz ama zaten hepimiz biliyoruz. Defalarca bir şey söylemek mantıklı gelmiyor" açıklamasını yaptı.

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        #birce akalay

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