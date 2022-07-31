"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"

Ancak Bali ve Gezen, haziran ayında ikinci kez ayrılma kararı almıştı. Sosyal meyda hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Bircan Bali, gönderisinde "İkinci kez şans verdiğimiz evliliğimizi yürütemediğimizi anladık. Herkes çok iyi. Aramızda sorun yok, Saygı var." ifadelerini kullanmıştı.