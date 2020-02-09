"BİR MUCİZEYLE BERABERİM"

Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi.... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok...