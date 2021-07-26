Birbiri mi yazılır, bir biri mi? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre birbiri kelimesinin anlamı ve yazılışı konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre birbiri kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE BİRBİRİ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "birbiri" birleşik yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "bir biri" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu İmla kuralları sayfasında bitişik yazılan birleşik kelimeler başlığında da birbiri kelimesinin yazımına rastlanır.

TDK'ya göre ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: birbiri (< biri biri), kaynana (< kayın ana), kaynata (< kayın ata), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), pazartesi (< pazar ertesi), sütlaç (< sütlü aş) vb.

Zamir olarak kullanılan "birbiri" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Karşılıklı olarak bir diğeri:

"O zaman on dört paşa büyük, hudutsuz bir hayret içinde İzzet Paşa'nın sonra da birbirlerinin yüzüne baktılar." - Nahid Sırrı Örik

BİRBİRİ KELİMESİNİN KULLANILDIĞI DEYİMLERDEN BAZILARI

Ağız burun birbirine karışmak

Birbiri için yaratılmış olmak

Birbiri üstüne gelmek

Birbirine katmak

Birbirine düşmek