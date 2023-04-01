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Haberler Magazin Birand Tunca: Mutluyuz - Magazin haberleri

Birand Tunca: Mutluyuz

Etiler'de objektiflere yansıyan ve Brezilyalı model Karen Moura ile aşk yaşayan Birand Tunca, özel hayatıyla ilgili, "Her şey çok güzel. Mutluyuz" açıklamasında bulundu

Giriş: 01.04.2023 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
Birand Tunca: Mutluyuz - Magazin haberleri
"Mutluyuz"
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Birand Tunca, Etiler'deydi. İş toplantısından çıktığını söyleyen Tunca, "Görüşmeden çıktım şimdi. Her şey çok güzel gidiyor. Yayında olan bir işimiz de var. Dünya listelerinde en çok izlenenler arasında. Bu kadarını beklemiyordum diyebilirim. Harika mesajlar alıyoruz" diye konuştu.

Televizyona da dizi yapmak istediğini dile getiren oyuncu, "Kendimi rahat ifade edebileceğim bir proje arayışındayım. Gelen teklifler var ancak dediğim gibi kendimi rahat ifade edebileceğim projeyi seçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUZ"

Brezilyalı model Karen Moura ile aşk yaşayan Birand Tunca, özel hayatıyla ilgili, "Her şey çok güzel. Mutluyuz" demekle yetindi.

"O İNSANLARA DOKUNABİLMEK ÇOK GÜZEL"

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından yakın arkadaşı Ümit Kantarcılar ile deprem bölgesini ziyaret eden Tunca, "Bir ayağımız orada. Çok kötü günler yaşadık. Burdan gördüğümüz gibi değil orası. Orada o insanlara temas etmek ve onlara dokunabilmek çok güzel bir şey. Hep birlikte üstesinden geleceğiz. Tekrar başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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