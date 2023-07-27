Biran Damla Yılmaz'ın isyanı

"BIRAKIN, BİZİM DE ÖZELİMİZ OLSUN"

Biran Damla Yılmaz, ardından şunları söyledi: Bu zamana kadar iyi veya kötü kimsenin yazdığına, çizdiğine en ufak bir şey demedim ama yapmayın, rica ediyorum. İnsanların acılarıyla oynayacak kadar ileri gitmeyin. Bırakın bizim de özelimiz olsun. Sadece biraz olsun saygı istiyorum, bu kadar" şeklinde devam etti.

Fotoğraflar: Instagram