04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölümü izlendi. ATV ekranlarının dram ve aşk dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, Züleyha ile Demir'in buluşması damgasını vuruyor. Gözyaşları içerisinde gerçekleşen konuşmanın ardından Demir, Züleyha'yı götürmek istiyor. Yılmaz ise, "O benim artık onu alamazsın" diyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukuorva yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor!
YILMAZ, ZÜLEYHA'YI ALMAYA KARARLI! DEMİR DE TÜM GEMİLERİ YAKMAYA!
Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.
Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor!
ZÜLEYHA YILMAZ'IN AŞKI İLE EVLİ BİR KADIN OLMANIN ARASINDA!
Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!
HÜNKAR'IN TÜM YOLLARI FEKELİ'YE ÇIKARKEN
FEKELİ'NİN YOLUNA DA BEHİCE ÇIKIYOR!
Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!
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