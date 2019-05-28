Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe günü 35. bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümde ise; Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dair tüm detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. BÖLÜM FRAGMANI

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

da en çok izlenen dizisi olmak için hazırlıklara başladı. Atv yönetimi Adana çekimleri devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi setine müjdeyi verdi ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezon da yayın hakları konusunda yapımcı TIMS & B Productions ile anlaştığını açıkladı. Böylece Bir Zamanlar Çukurova dizisi 30 mayıs perşembe akşamı yayınlanacak 1. sezonun son bölümü olan 35. bölümü ile ekranlara kısa süreliğine veda etmiş olacak.