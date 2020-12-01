Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ her perşembe seyirciyle buluşuyor. Son olarak Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının ardından dizide Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in de diziden ayrılacağı ve Yılmaz'ın ayrılmasıyla dizinin final yapacağı söyleniyor. Peki Uğur Güneş diziden ayrılacak mı? Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? İşte ayrıntılar...
‘BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPIYOR?
Başrollerini Hilal Altınbilek (Züleyha),Murat Ünalmış (Demir),Uğur Güneş (Yılmaz)'in paylaştığı sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova final kararı aldığı iddia ediliyor. Dizinin 3. sezonunun final sezonu olacağı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final yapacağı söyleniyor. Dizi yönetiminden bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA YILMAZ DİZİDEN AYRILACAK MI?
Kerem Alışık’la anlaşamadıkları söylenen Uğur Güneş dizinin kadrosundan çıkması bekleniyor. 77. Bölümden sonra diziden ayrılması beklenen oyuncunun hayranları bu konu hakkında araştırma yapmaktadır. Dizi yönetiminden bu konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
‘Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan’ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye, ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha’yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
BEHİCE’NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova’nın bir diğer “kurnaz” kadını Şermin’i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir’e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice’yi alt etmeyi hem de yeniden “Yaman” olarak kabul görmeyi istiyordur.
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