Bir yıl arayla iki kez kabusu yaşadı!

Bartın’da 80 yaşında ve yalnız yaşayan H.B. isimli kadın 2021 yılında telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu.
H.B. ilk dolandırıcılık olayında kendisini telefonla arayıp Polis olarak tanıtan şahısların, “Adınıza sahte kimlik çıkartılmış, sahte kimlik çıkaran şahıs altın çalmış ve çaldığı altınları sizin evde sakladığını söylüyor, sizdeki altınları incelemek için almamız gerekiyor” şeklinde ifadelerine inanıp 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeden oluşan ziynet eşyalarını kapıya kadar gelen dolandırıcılara teslim etti.
Dolandırıldığını anlayan H.B.’nin müracaatı üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi S.Ç.’nin otobüs ile Bartın’dan Adana’ya seyahat ettiği anlaşıldı. Yapılan operasyonda yaşlı kadına ait ziynet eşyaları ile birlikte yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise H.B. isimli yaşlı kadına geri teslim edilmişti.
Geçtiğimiz Nisan ayında 80 yaşındaki H.B. yeniden dolandırıcıların hedefi oldu. Bu defa H.B.’yi arayan dolandırıcılar yaşlı kadına, “FETÖ Terör Örgütü ile bağlantınız tespit edildi. Konunun incelenmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde ziynet eşyalarınızı devlet güvencesine alacağız. Altınlarınızı nakde çevirip size vereceğimiz hesaba aktarın.” dedi.
Yaşlı kadın, dolandırıcıların yönlendirdiği gibi kuyumcuya gidip altınlarını nakde çevirdikten sonra dolandırıcıların verdiği banka hesabına 99 bin 400 TL yatırdı.
Bir süre sonra yeniden dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulununca olayın şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Şahısların iki kişi oldukları, İstanbul ile Van illerinde ikamet ettikleri tespit edildi. Bartın, İstanbul ve Van illerinde yürütülen eş zamanlı çalışmalar sonucunda dolandırıcılık şüphelisi Mustafa K. İle Şahabettin A. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, cep telefonları, 11 bin 339 TL ve 2 bin dolar nakit para ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs Bartın’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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