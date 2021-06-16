Geçen hafta başlarında tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Kuzey Makedonya'nın yıldızı Goran Pandev, eski arkadaşı olan Jugoslav Trenchovsk'den kendisini kızdıran bir telefon aldı. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda 40 yaşında olacak Makedon futbolcu, emeklilik tarinini EURO 2020 nedeniyle ertelemişti.
2022 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorulduğunda ise "Belki de teknik direktörümüz beni kadroya alır" diye yanıtladı. "Ancak şu anki halimden 15 kilo daha ağır olacağım!"
Pandev kendisine de takıldığı gibi her anlamda ağırsıklet bir futbolcu. EURO 2020 için 30 yıllık ülkesine bu kadar ilham veren başka bir yıldız yok. Napoli'de top koşturan Elif Elmas ve La Liga'yı sallayan goller atan Enis Bardhi dahil...
"Goran'da şeytantüyü var" diyor Trenchovski, The Guardian'a. "Milli Takım'ın lideri sanıyorsunuz ama aslında o bir ulusun önderi!"
Pazar akşamı 37 yaşında Avusturya karşısında takımının turnuva tarihindeki ilk golünü atan Pandev, EURO 2020'nin pandemi nedeniyle ertelenmesinin ardından futbolu bırakmayı düşünüyordu.
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