"Soyunma odasında ilham veren konuşma yapan türden bir oyuncu değildir" diyor Rossi. "Ama onu harekete geçirmek için bir bakış yeter. Goran diğer liderlerden farklıdır, sessizdir. Takım arkadaşları onu her zaman sevmiştir. Bu her yerde böyle olmuştur ve tesadüf değil"