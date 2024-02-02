Bir teselli ver! Beşiktaş'ta Trabzonspor maçındaki hedef...

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Transferde şu ana kadar sessiz kalan Beşiktaş'ta tüm gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim 9 Şubat'a kadar kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Fernando Santos ve ekibi de bordo-mavilileri mercek altına aldı.

Son 3 maçını kazanamayan ve gol de atamayan siyah-beyazlılar, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 mağlup olurken Adana Demirspor ile ise evinde golsüz berabere kalmıştı. Yeni bir puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Trabzonspor'u yenerek 3. sıraya çıkmayı hedefliyor.

BÜYÜK MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMEDİ Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, büyük maçlarda da taraftarını sevindiremedi. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, yine konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı ise evinde 3-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Beşiktaş'a iyi bir başlangıç yapsa da devamı gelmeyen Fernando Santos, Trabzonspor maçını kazanarak taraftarın gönlünü almayı ve Avrupa kupaları yolunda da kritik virajı kayıpsız dönmeyi istiyor.