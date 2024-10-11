Bir tekele daha kurşun yağmuru!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sancaktepe'de bir adam girdiği tekel bayisinde esnaf ile tartıştı. O kadar öfkeliydi ki silahını alıp geri geldi. İçerideki müşteriye bile aldırmadan peş peşe ateş etti.
Giriş: 11.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:54
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sancaktepe'de bir adam girdiği tekel bayisinde esnaf ile tartıştı.
O kadar öfkeliydi ki silahını alıp geri geldi.
İçerideki müşteriye bile aldırmadan peş peşe ateş etti.
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