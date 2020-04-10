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Aralık 2009'da Arsenal Menajeri Arsene Wenger, futboldaki taç atışının kaldırılmasını ve top çizgiyi geçtiğinde oyuna ayakla sokulması gerektiğini söyledi. Fransız futbol insanının bunu söylemesinin altında yatan neden ise oyunun hızlanmasıydı. Arsenal, o ay uzun taç atışları ve bunlardan gol bulmasıyla meşhur Stoke City'ye 2-1'lik skorla kaybetmişti. Arsenal'in yediği iki gol de Stoke Cityli Rory Delap'ın kullandığı uzun taçlardan gelmişti.
Arsene Wenger, taç atışlarını "Adil değil" olarak tanımlamıştı çünkü taç atışları, futbolda kaleciler haricinde ellerin kullanıldığı tek alandı. İngiliz efsane Gary Lineker de Arsene Wenger'in bu görüşüne destek vermişti ancak farklı nedenlerle. Lineker, "Biz buna ayaktopu diyoruz. Taç atışlarının anlamı nedir? Topu yere koyup öyle başlatın gitsin" demişti.
Bir Premier Lig maçında ortalama 47 adet taç atışı oluyor. 1992 ile 2019 yılları arasında 10 bini 380 maçta 489 bin 936 taç atışı kullanılmış. Lineker, taç atışlarının oyunu yavaşlattığını düşünüyor. Bir Premier Lig maçında topun oyunda kalma oranı ise yüzde 58. Uzatmalar dahil bir maç 96 dakika oynanırken top sadee 55 dakikasında sahada kalabiliyor.
Taç atışlarında topun futbolcunun eline geçmesi, oyuncunun topu kurulaması, taç atışına hazırlanması ve kullanması ise 96 dakikanın 7 dakika 47 saniyesini alıyor. Ayakla kullanılan serbest vuruşlar 10 dakika 14 saniye, aut atışları 6 dakika 23 saniye, Kornerler 5 dakika 7 saniye, oyuncu değişiklikleri 4 dakika 12 saniye, sakatlıklar ise 2 dakika 34 saniye alıyor.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, taç atışlarıyla ilgili bugüne kadar çeşitli düzenlemelere başvurdu. Top toplayıcı çocuklarda çift topun bulundurulması, Şampiyonlar Ligi'nde oyuna 1 dakika kazandırmıştı. Ancak bu sistem her zaman işlemedi.
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