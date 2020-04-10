Tecrübeli çalıştırıcı maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştirirken "Aydınus, ikinci yarının başında bir şey yaptı... Taç hırsızlığı oldu. Daha önce böyle bir şey hiç oldu mu bilmiyorum. Tacı hızlı kullandılar ve Fırat Aydınus da uğultu nedneiyle çeviremedi. Taç hırsızlığı oldu" demişti. Aykut Kocaman'ın bu sözleriyle kimileri dalga geçerken kimileri hak vermişti.