Bir süre evdeyiz, peki nasıl vakit geçireceğiz?

Bu sürede mümkünse sosyal medyadan uzak durmanızda fayda var. Depresyona girmek yerine evde kaliteli zaman geçirmek mümkün. Evde enerjisini atmaya çalışan çocuklarınız varsa yaratıcılığınızı kullanın, bir yerden bir yere ip gerip voleybol maçı yapın mesela. Anın tadını çıkarmaya çalışın. Hareket etmek çocukların hoşuna gidecek, bu vesileyle siz de egzersiz yapmış olacaksınız. Meseleye biraz "dar alanda kısa paslaşmalar" hali diyebiliriz. Evde yapabileceğiniz diğer 11 faydalı aktivitelere göz atalım...

1- Egzersiz

Spor salonları kapandı, ancak bu egzersiz yapmamıza engel değil. Hatta spor salonuna gidememe bahanelerimizin de sonu gelmiş demektir. Artık evde egzersiz yapmaya başlayabiliriz, kaçar yol yok.

Öncelikle aklımızda kalan birkaç egzersiz hareketi ile başlasak da bu işi uzmanlarından almak daha doğru olacak. Cep telefonlarımızın aplikasyon marketlerindeki evde spor, yoga, aerobik üzerine hazırlanmış sayısız uygulama mevcut. Ayrıca Youtube da spor ve yoga eğitmenlerinin sayısız videosu bulunuyor.

Bir başka seçenek de Instagram... Sadece fotoğraflara bakmak için değil, spor yapmak için de Instagram’ı kullanabilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanında evde spor ve yoga için dersleri Instagram üzerinden organize eden hesaplar bulunuyor. Canlı yayın ve IGTV üzerinden videolarla ücretsiz olarak bu derslere katılabiliyorsunuz.

2- Yemek yapmak

Mutfakta yeterince vakit geçiremediğinizi düşünenlerdenseniz ya da yemek yapmayı bilmiyorsanız, işte size öğrenmek ve keyfini çıkartmak için bolca zaman...

Yemek yapmak, stresi azaltan, kaliteli zaman geçirebileceğimiz bir aktivitedir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yardımcı olacak yemek tariflerini ya da sadece ailece yenecek bir akşam yemeğini hazırlamak için mutfakta geçen vaktin karşılığı ise elbette lezzetli bir sofra ve “eline sağlık” dileğini duymaktır.

Alışıldık yemek tariflerinin dışına çıkabilirsiniz. Cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz yemek tarifi aplikasyonları sayesinde seçenekleri de artırabilirsiniz. Ayrıca var olan tarifleri kendinize göre değiştirebilir ve kendi tarifinizi oluşturabilir, ardından da aplikasyona yükleyerek başka insanlarla paylaşabilirsiniz.

Hayatınızda hiç reçel yaptınız mı? Ya da turşu kurmuş muydunuz daha önce? Denemeye ne dersiniz?

3- Uyku

Tembellikten elbette bahsetmiyoruz ancak uykunun ne kadar önemli bir aktivite olduğunu koronavirüs sayesinde bir kez daha anladık. Günlük 8 saatlik uyku bağışıklık sistemini yeniden başlatmamıza yarıyor, ayrıca uyku sırasında stres hormonları salgılanmadığı için vücuttaki besinlerin bağışıklık sistemine aktarılması da sağlanıyor.

Evde kaldığımız bu sürede uykumuzu daha düzenli hale getirebiliriz. Uyku bir tembellik şekli değil, sağlıklı olabilmenin anahtarlarından biri, uyuyun.

4- Hava alın

Her türlü kapalı sosyal alanlardan mahrumuz, ancak parklar ve sahiller açık...

Evde kaldığınız süreyi sadece evde geçirilecek diye düşünmeyin, kalabalık ortamlardan uzaklaşıyoruz ve sosyal teması sınırlandırıyoruz.

Yürüyüşe çıkarak vücuttaki kan sirkülasyonunu sağlayabiliriz, stresten uzaklaşabiliriz, güneş görüp E vitamini alabiliriz.

1,5 metre kuralını unutmadan, kalabalıktan kaçınarak, parkta ve sahilde birkaç tur atabilir, bu sırada kulaklığınızdaki güzel müziğin keyfini çıkartabilirsiniz.

5- Film seyredin

Sinemanın dünyasına yeterince vakit ayıramayanlardansanız ailenizle ya da kendi başınıza film seansları düzenleyebilirsiniz.

Farklı türlerdeki filmleri deneyebilirsiniz, kaçırdığınız vizyon filmlerini yakalayabilirsiniz. Film seçmek için IMDB’nin listelerine göz atabilirsiniz.

İşlerinizin yoğunluğu, çocukların okulu dersleri derken normal zamanda çocuğunuzla beraber seyredemediğiniz filmleri seyretmenin tam zamanı. Artık bir engel kalmadı. Listeniz kabarık olmalı.

6- El sanatlarıyla uğraşın

Yağlı boya, kara kalem deneyebilirsiniz. Puzzle yapabilirsiniz. Ellerinizi meşgul edecek aktivitelerde vakit geçirebilirsiniz. Sonunda muhteşem bir resim çıkmayabilir, puzzle da çerçeveletilmeyebilir ama yine de vaktinizi kaliteli geçirmiş olacaksınız. Kadınlar için örgü ve tığ da harika seçeneklerdir. Uzun zamandır elinize almadığınız gitarınıza ya da uzun zamandır öğrenmek için heves ettiğiniz ukuleleye zaman ayırabilirsiniz.

El uğraşları zihni meşgul ederken stresten de uzaklaştırır. Ayrıca beynin farklı bölgelerini çalıştırır. Yaratıcılığı tetikler ve meditasyon kadar zihni temizler.

7- Bahar temizliği yapın

Halıları ve camları silmek de bu başlığın içinde düşünülebilir ancak bizim bahsettiğimiz bahar temizliği biraz daha detay...

Çekmeceleri, dolap diplerini, yatak altındaki bazaları boşaltın ve gereksizleri, yardım amaçlı bağışlanabilecekleri, küçülenleri, hediye olabilecekleri birbirinden ayırın. Gereksizleri atın, bağışlayacaklarınızı ihtiyaç sahiplerine gönderin, hediyeleri de etiketleyin.

Temizlik fikri çok cazip gelmeyebilir ancak psikolojik olarak son derece faydalı bir aktivitedir. Sadece stresi azaltmakla kalmayıp zihni kötü düşüncelerden, kaygıdan, endişeden de temizler. Atmak, vermek ve bağışlamak gibi hareketler ruhsal olarak rahatlatır, çekmeceyle birlikte zihninizi de temizlemiş olursunuz.

8- Blog açın

Blogların öldüğünü söyleyenlere kulak asmayın, bu sadece kişisel bir blog da olabilir okuyuculara açık da... Blog yazmak, yazısını ve resmini hazırlamak zamanı kaliteli geçirmeye yardımcı olur.

En iyi bildiğiniz konudan başlayabilirsiniz. Ya da hobiniz olan bir konuya eğilebilirsiniz. Yabancı dil biliyorsanız çeviri yapabilirsiniz. Sadece fotoğraflardan oluşan bir blog hazırlayabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı kullanabilir ve düşündüğünüzden çok daha eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

9- Youtube’u karıştırın

Dünyanın en büyük video platformu olan Youtube’da milyonlarca farklı konu hakkında video bulunuyor. Uzay belgesellerinden kaligrafi derslerine, eski Dünya Kupası maçlarının özetlerinden dizilere, 1980’lerin ve 90’ların unutulmaz dizilerinden bağımsız sinema filmlerine... Aklınıza gelen konu başlığı her neyse Youtube’da mutlaka vardır.

Sıfır yaka kazağın nasıl kesileceğini 2 dakikada anlayabilir, yemek tariflerini izleyebilir, origami öğrenebilirsiniz. Otomobil tamirat şovlarına, araba test sürüşlerine, futbol programlarına kadar envai çeşit içerik arasında kaybolabilirsiniz.

10- Tamirat yapın

Kapının düşen kolunu, mutfak dolabının çıkan vidasını, masanın sallanan ayağını, camlardaki tellerin yırtılan bölümünü tamir edin. Ya da ne zamandır boyamayı planladığınız ardiye odasını boyayın.

Günlük hayat içerisinde ertelediğiniz küçük işleri bitirin. Tablolarınızı asın, asılmayı bekleyen o tablonun ne kadar zamandır sizi beklediğini düşünün. Harekete geçin ve evinizin ufak tefek tamiratlarını artık ertelemeyin.

11- Kitap okuyun

Bunu bir klişe olarak görmeyin, kitap okuyun. Ailenizle ve özellikle çocuklarınızla birlikte kitap okuyarak onların okuma alışkanlıklarını geliştirebilirsiniz. Ayrıca zihinlerinin farklı konularla meşgul olmasını sağlayabilir, kelime haznelerinin gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kendiniz için de kitap okuyun...

Hazırlayan: Necmiye Uçansoy