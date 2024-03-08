'Bir Şehrin Üç Hikâyesi' Meşher'de

'Bir Şehrin Üç Hikâyesi' Meşher'de

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İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sergi mekânı Meşher, güncel sergisi Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar kapsamında düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Yetişkinlere özel hazırlanan “Bir Şehrin Üç Hikâyesi: Sokaklar, Gökyüzü ve Deniz” isimli etkinlik serisi, ilhamını sergideki eserlerde manzaraya eşlik eden canlılardan alıyor. Etkinlikler, sokakların dört ayaklı sakinlerinin yanı sıra denizde yaşayan, gökyüzünde süzülen canlıların İstanbul deneyimlerini gözlemlemeyi amaçlıyor.

İstanbul’un “ünlü” kedileri

Şehrin parçası olan diğer canlıların gözünden İstanbul’a bakmayı deneyen etkinlik serisi, Kedi filminin gösterimiyle başlıyor. Ceyda Torun yönetmenliğindeki 2016 yapımı belgesel film, İstanbul’un çeşitli muhitlerinde yaşayan dört ayaklı sakinlerin günlük hayatına odaklanıyor. Film gösterimi, 14 Mart Perşembe saat 19.00’da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Gösterim, ANAMED’den editör ve tarihçi Özge Ertem’in sunuşuyla başlayacak. Meşher’in SU Gender Cins Adımlar ekibiyle birlikte hayata geçirdiği “Sanatçı Kadınların İzinde Beyoğlu” etkinliğindeki hikâye anlatıcılarından olan Ertem, belgesele şehrin ve Beyoğlu kedilerinin dünyasından bir kapı aralayacak.

Fotoğraflar: Charlie Wuppermann/Alp Korfalı

Denizden ve gökyüzünden bir bakış

Serinin devam etkinlikleri ise Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliğinde yapılacak. Nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerde, İstanbul Boğazı’nın yunusları ve Marmara Denizi ile Karadeniz arasında Boğaz üzerinden uçan yelkovan kuşları gözlemlenecek.

*Serinin diğer etkinliklerine yönelik tarih ve detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır. Güncel bilgiler için Meşher’in web sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.