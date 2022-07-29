'Bir Şansım Olsa', yeni bölümüyle 30 Temmuz Cumartesi Show TV’de!

'Bir Şansım Olsa', yeni bölümüyle 30 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te Show TV’de!

HABERTURK.COM

Anlaşmalı olarak boşanmış Özden ve Fatih ikilisinin yaşadıklarının ekrana geleceği bu bölümde Özden Hanım'ın ortak olan kasalarının içinin boş olduğunu görünce yaşadığı şoku, Fatih Bey'in de bu durumu duyunca yaşadığı şaşkınlığı ve boşanma sebeplerini öğreneceksiniz.

Özden'in Fatih'in iş arkadaşı Burcu'yu kıskandığını, Fatih'in ise Özden'in arkadaşı Yaşar'ı kıskandığını, Burcu'nun Fatih'e olan duygularını, hepsinin birbiri ile olan bağlantısını dinlerken yaşananları kaçırmak istemeyeceksiniz…

'Bir Şansım Olsa', yeni bölümüyle 30 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te Show TV’de!