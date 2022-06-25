Bir saat yüzmeyle kaç kalori yakılır?

Açık havada yapılan sporlardan yüzmenin hem sağlıklı hem eğlenceli olduğuna dikkat çeken Dr. Akalın, “Yüzme suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak vücudun su içinde hareketine dayanan bir spordur. Bu sporu diğerlerinden ayıran en önemli farkların başında yüzme sırasından neredeyse tüm vücut kaslarının kullanılmasıdır. Bu da hem kaslar hem de omurga sağlığı açısından çok yararlıdır” diye konuştu.
"SPOR KAYNAKLI YARARLANMA RİSKİ DÜŞÜKTÜR"
Yüzmenin, özellikle rehabilitasyon ve eğlence amacıyla en çok tercih edilen aktivite olma özelliği taşıdığına değinen Dr. Akalın, “Yüzme, vücudun kaldırmak zorunda olduğu ağırlık nedeniyle bir sorun yaratmadığından iskelet bozukluklarına yol açmaz. Eklem, kemik ve kas gibi yapılara çok az yük bindirmesi nedeniyle yaralanma riski daha azdır. Yüzmenin bir faydası da denge ve koordinasyonu arttırmasıdır. Bireysel ve grup programlarına elverişlidir. Her yaşta başlanabilir” diye konuştu.
Dr. Akalın, yüzmenin en büyük faydalarından birinin kalori yaktırması olduğuna dikkat çekerek, “Bir saatlik bir yüzme ile yaklaşık 500 kalori yakılabilmektedir. Bu da yaklaşık 10 bin adıma denk gelir. Ülkemizde yüzme bilmeyenlerin oranı maalesef ki yüksek. O nedenle denize girmekten çekiniyorlar. Oysa, boyunuzu aşmayacak bir su seviyesinde yüzmeden, egzersiz yapılabilir. Su içinde yapılan yürüyüş ve koşu, karadakinden 2 kat fazla dirence karşı yapıldığından iyi bir aerobik egzersizdir. Boyun seviyesinde suda 20 dakika süreyle yapılacak egzersiz ile bütün vücudu çalıştıran ritmik aerobik hareketler kalp damar sistemini güçlendirir. Bu nedenle yüzmeseniz bile suyun içinde egzersiz yapmanız çok faydalıdır” dedi.
"STRESTEN KURTULMAK İÇİN HARİKA BİR FIRSAT"
Dr. Akalın, tüm bu fiziksel faydalarının yanı sıra yüzmenin aynı zamanda strese karşı çok etkili olduğunu anımsatarak, daha sonra şunları söyledi: “Yüzme gün boyunca kişiyi yoran, meşgul eden düşüncelerden, stresten kurtulmak, zaman zaman yaşanan kaygı ve üzüntülerden arınmak için de harika bir fırsattır. Beden yorgunluğu kafaya takılan pek çok sorunun önüne geçer. Yüzmeden sonra kendinizi daha dinlenmiş ve zinde hissedersiniz. Yüzme yararları açısından önerilen bir spordur. Ama maksimum fayda sağlamak ve vücuda zarar vermesini engellemek amacıyla bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle yüzülen suyun temiz olup olmadığına dikkat edin. Kirli sular, mikrop alarak hastalanmanıza yol açabilir. Yüzmeye başlamadan önce basit ısınma egzersizi yapın. Yemek yer yemez yüzmeyin. Yemeğin üzerinden yaklaşık 2 saat geçmesini bekleyin. Zira, yemek sonrası yaklaşık 1.5 saat kadar kanımız, sindirimin gerçekleşmesi için sindirim sisteminde yoğunlaşıyor.”
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