28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan 2 golü atan Burak Yılmaz maç sonunda açıklamalar yaptı. Oldukça üzgün olduklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, maçla ilgili konuşmanın manasız olduğunu dile getirerek İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikleri andı.
Burak Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları şöyle:
"Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı."
"Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz."
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Gönül de mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa verdiği kısa röportajda şunları söyledi:
"Konuşmalarıma İdlib'de hain, kalleş saldırıda şehit olan askerlerimizle başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, içeride herkes için bu maçı oynamak inanın zül geldi. Herkes çok üzgün. İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun."
TYLER BOYD: BU GALİBİYET TÜRK ASKERLERİ VE AİLELERİNE ARMAĞAN OLSUN
Beşiktaşlı Tyler Boyd da mücadelenin ardından açıklamalar yaptı ve "Futboldan bahsetmeden önce çok daha önemli konu var. Türk askerinin maruz kaldığı saldırı ve orada ölen askerler... Onlar ve aileleri için çok üzgünüz. Bugün onlar için oynadık. Bu galibiyet onlara armağan olsun. İlk 11'de başladığım için çok mutluyum. Bu formayı taşımak benim için onurdur. Elimden geleni yaptım, 3 puanı hak ettik." dedi.
Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Alanyaspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kevin-Prince Boateng "Güzel galibiyet. Tebrikler takım!" paylaşımında bulunurken, şehit olan Türk askerlerini de unutmadı ve şöyle devam etti; "Aklımız İdlib'de şehit olan Türk askerlerinde... Başınız sağ olsun."
Türk askerinin şehit olması nedeniyle futbolu düşünmediklerini vurgulayan Loris Karius, "Önemli galibiyet ama bizim aklımızda İdlib'de şehit olan askerler var." açıklamasını yaptı.
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