28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor. İç sahada oynadığı 12 maçta 24 puan toplayan Alanyaspor zirve takibini sürdürmek isterken son 4 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelmenin peşinde.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
STAT: Bahçeşehir Okulları
YAYIN: beIN SPORTS 1
ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
YEDEKLER: Cenk, Tzavellas, Baiano, Kaan, Salin, Umut, Emircan, Musa, Mustafa, Bammou
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boyd, Nkoudou, Burak Yılmaz
YEDEKLER: Utku, Umut Nayir, Güven, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rebocho, Rıdvan, Diaby, Boateng
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ 7 MAÇTA DA KAYBETMEDİ!
Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6'sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.
2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
6 OYUNCU SINIRDA
Kritik haftalara giren Beşiktaş'ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi. Çaykur Rizespor'a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1, Göztepe'ye 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADI
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