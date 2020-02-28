Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Mehmet Umut Nayir mücadele öncesinde açıklama yaptı. İdlib'de kaybettiğimiz 33 Mehmetçik'i anan Umut, açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Maça çıkmalarının kendileri için zor olduğunu belirten Umut, "Maçla ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Tarifi zor, çok acı. Bir şehidimize çok üzülürken, sayısını bile söylemesi doğru değil. Nasıl doğru davranılır falan, konuşması, tarif etmesi zor. Milletimizin başı sağ olsun. Bir yandan da suçlu hissediyoruz, insanlar orada can verirken, biz burada maçlara çıkıyoruz. Biraz acıları içselleştirebilsek, belki bu kadar acı olmayacak. İşimize devam etmemiz söyleniyor, işimize devam ediyoruz ama çok sağlıklı bir ortam olduğu söylenemez şu anda oynamak için" ifadelerini kullandı.

Üzülmenin yeterli olmadığına vurgu yapan 26 yaşındaki santrfor "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz burada ölümlere üzülüyoruz ama insanın doğasında ikiyüzlülük var, riyakarlık var. Belki de bu yaptığımız ikiyüzlülük. Biz burada oynarken, aileler bir şey yapamıyor orada. Bir şey konuşmak belki de çok doğru değil" dedi.