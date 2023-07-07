Bir korku klasiği Annabelle bebeğin gerçek hikayesi!

Annabelle Higgins isimli bir çocuğun hikayesini anlatan bu filmler aslında gerçekle, kurgunun bir araya geldiği senaryodan oluşuyor.

The Conjuring (Korku Seansı) ve Annabelle filmleri ile yıllar içerisinde klasikleşmiş bir figür haline gelen oyuncak bebek Annabelle'in hikayesi çok daha uzun zaman öncesine dayanıyor.

1970'li yıllara dayanan hikayenin gerçek versiyonunda, ABD'de yaşayan bir kadının Donna isimli bir üniversite öğrencisi kızına bir doğum günü hediyesi alması ile başlıyor. 28 yaşındaki Donna, bir ikinci el eşya dükkanından alınan "Raggady Ann" bebeğini severek kabul ediyor.

Aslında Raggady Ann, Johnny Gruelle isimli Amerikalı yazarın oluşturduğu kurgusal bir karakerdir. Bir dönem ABD'de oldukça popülerdi. Tıpkı Annabelle gibi kırmızı iplikten saçları, üçgen burnu vardı, ancak suratı daha sevimliydi.

Fakat Donna'ya alınan Raggady Ann bebeği diğerlerin daha farklıydı. Oyuncak bebek kendi kedisine hareket edebildiği ve tuhaf yazılar yazdığı hatta insanları öldürmeye teşebbüs ettiği iddia ediliyordu.

Donna ve ev arkadaşı Angie, oyuncak bebeğin sıra dışı özelliklerine yakından şahit olduklarını söylüyor. Hikayeye göre Raggady Ann bebeği Donna ve Angie'ye 7 yaşında hayatını kaybeden Annabelle Higgins ismindeki kıza ait olduğunu söyleyen notlar bırakıyordu.

Çünkü Lou bebekte tuhaflık olduğunu sezmiş ama dile getirmekten çekinmediği için bebeğin hedefi haline gelmişti. Olayın şahitlerinin anlattığına göre bebek Lou'yu boğmaya kalktı. Bunun üzerine Donna bir rahipten yardım istedi. Rahip ise durumu paranormal olaylar konusunda uzman olan Ed ve Lorraine Warren çiftine anlattı.

Donna ve Angie, ölen Annabelle Higgins'in ruhunun oyuncak bebeğin içerisinde yer aldığına inanıyordu. İkilinin iddialarına göre Raggady Ann bebek Donna ve Angie'nin arkadaşları Lou'yu öldürmeye çalıştı.

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MÜZEDE SERGİLENİYORDU

Warren çifti ABD'de paranormal olaylar üzerine gerçekten tanınıyordu. Çifte göre bebeğe sıradan bir ruhun musallat olduğu düşüncesi oldukça basitti. Warren çiftine göre iblisler Annabelle bebeği kullanarak dünyaya geçiş yapabiliyordu. Bu nedenle şeytan çıkarma ayini yapıldı. Daha sonra Warren çifti Annabelle bebeği kilit altında tutmak için ABD'deki Warrens Okült Müzesi'ne yerleştirdi.

Kilitli vitrin arkasında duran bebeğin hemen yanında ise ziyaretçilere yönelik uyarı bulunuyor "Bebekle hiçbir şekilde dalga geçmeyin." Bebeği görmeye gelenler kudretli kötücül ruhun etkilerine maruz kaldıklarını söylüyor. Müze ziyaretinden sonra kaza geçirenler bile var.