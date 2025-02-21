'Bir Koleksiyoner Hikâyesi' belgeseli bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada, 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisinin hazırlık sürecini ve küratöryel aşamalarını ele alan, Sıla Ünlü İntepe imzalı “Taviloğlu Koleksiyonu Sergi Kurulum Belgeseli” gösterimine ev sahipliği yapacak.

Serginin hazırlık sürecine dair derinlemesine bir bakış sunan belgesel gösteriminin ardından, Taviloğlu Koleksiyon yöneticisi Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk, serginin eş küratörleri Derya Yücel ve Marcus Graf ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşide, serginin fikir aşamasından uygulanmasına kadar geçen süreç sanatseverlerle paylaşılacak.

REKLAM advertisement1

.png

Sergi 30 Mart’a kadar ziyaret edilebilir

Yapı Kredi bomontiada, Taviloğlu Koleksiyonu’nun 52 yıllık serüvenini İstanbul’un yedi önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisinin çekirdeğini oluşturan “Yarım Asırlık Serüven” başlıklı özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Taviloğlu’nun, koleksiyona kattığı ilk yapıtlardan 2000’li yıllardan itibaren çeşitlenen medyumların ilk örneklerine kadar koleksiyonun her döneminden eserlere yer verilen seçkide, koleksiyonun hikâyesi Mustafa Taviloğlu’nun anekdotlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta 30 Mart’a kadar, Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek olan sergide, Taviloğlu’nun koleksiyona kattığı ilk yapıt olan Necdet Kalay’ın “Köy Evi”nden Komet’e, Mehmet Güleryüz’ün meşhur “Kırmızı Araba” isimli eserinden Türkiye sanat tarihine yön vermiş ustaların işlerine kadar birçok eser bir arada görülebilir.

Sergi ziyareti ve etkinliğe katılım ücretsizdir.