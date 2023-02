Bir kız çocuğunun hayatında babasının yeri

Babalar ve kızları arasındaki bağ, özeldir. Çocukluk yıllarında babalarıyla güzel bir ilişki kurma şansı yakalamış kadınlar, doğum günleri ya da aile toplantıları gibi etkinleri ya da babalarıyla gezintiler yaptıkları veya onlardan hikayeler dinledikleri basit anların hatıralarını özlemle ve mutlulukla anarlar.

Bir kız çocuğunun babasıyla olan ilişkisi onun yalnızca çocukluk yıllarını şekillendirmekle kalmaz, aynı zamanda da yetişkinlik yıllarında erkeklerle kurduğu ilişkiler üzerinde ciddi bir etkiyi beraberinde getirir. Bir baba, kızının hayatında aktif bir rol oynamazsa ya da ona değişken davranışlarla yaklaşırsa, çocuğun özgüven duygusu asla oturmaz ve çocuk, genel anlamda erkeklere güvenmekte zorlanır. Kız çocuklarında özsaygı, babanın etkin bir şekilde var olması ile doğrudan ilişkilidir.

Yapılan araştırmalara göre, babalarıyla samimi ve destekleyici ilişkiler içinde olan kadınlar, hayatları boyunca daha az kaygı yaşamaya ve kendilerini daha pozitif bir ışık altında görmeye eğilimli oluyorlar.

Peki güçlü ve sarsılmaz bir baba-kız ilişkisi yaratma amacına sahip bir erkek, kendinde hangi özellikleri geliştirmeye odaklanmalı?

Kadınlara karşı saygılı bir yaklaşımın modeli olun

İyi bir baba, cinsiyetçi espriler yapmaz; kadınlara yönelik saygısızca söylemlerde bulunmaz. Bu şekilde davrandığı takdirde kızının öz-saygı duygusunun hasar göreceğinin farkındadır. İyi bir baba, kadın-erkek eşitliği fikrine sıkı sıkıya bağlı olmanın ne derece önem taşıdığını bilir.

Hedeflerine ulaşmada kızınıza ilham olun

Babalar, hayallerine ulaşmada kızlarına destek olmalı ve kızlarının bunu başarmada gereken her şeye sahip olduklarına yürekten inandıklarını göstermelidirler. Kız çocukları, rehberlik ve destek için her iki ebeveyne de yönelirler; bu yüzden babalar, mümkün olan her anda kızlarına ilham kaynağı olmak için gayret etmelidirler.

Kızınıza saygılı bir partnere layık olduğunu öğretin

Kızına – ve kızının annesine – saygıyla yaklaşan bir baba, ona, kadınların hayatlarındaki erkeklerden iyi muamele görmeyi hak ettikleri mesajını vermiş olur. Romantik ilişkileri keşfetmeye başlayan kızların hayatını değiştirecek olan, işte bu öğretidir. Çocuk, pozitif desteğe ve kibar davranışlara alışkınsa eğer, istismarcı partnerlerin yaklaşımlarını tolere etmeyecektir.

Ne kadar meşgul olursa olsun kızınıza vakit ayırın

Bir babanın yapabileceği en önemli şeylerden biri, daima kızının çevresinde olacağını ona göstermektir. Baba, kızının okulundaki aktivitelere katılabilmek için çaba sarf etmeli, onunla sohbet etmeye çalışmalı ve kızının hayatına ilgiyle yaklaşmalıdır. Böylelikle kızının özgüven kazanabilmesine ve değerli bir birey olduğunu öğrenebilmesine yardımcı olur.

Kızınızla birlikte egzersiz yapın

Yürümek, bisiklete binmek ya da yüzmek gibi aktivitelere ağırlık vermek hem kıymetli hatıralar edinmenin hem de çocuklara egzersizin önemli bir alışkanlık olduğunu öğretmenin en ideal yollarındandır. Fit bir vücuda sahip olmak, kız çocuklarının sağlıklı bir beden algısını edinmelerine yardımcı olur ve bunun önemi, özellikle de ergenlik yıllarında daha da ön plana çıkar.

Sevgisini açıkça gösterir ama disiplini de elden bırakmaz

Babalarından sevgi ve onay görmeyen kız çocukları, bu duyguları, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde başka yerlerde aramaya başlarlar. Bu durum, beraberinde erkeklere karşı sağlıksız bir bağımlılık halini getirir. Bunu önlemek isteyen baba, bir yandan kızına ne kadar özel olduğunu ve ne kadar sevildiğini sık sık gösterir, bir yandan da disiplin düzeyini makul bir ölçüde tutmaya çalışır, sınırların aşılmasına izin vermez.

Ne zaman af dilemeniz gerektiğini bilin

Hiçbir baba, her zaman mükemmel değildir. İşleri yüzüne gözüne bulaştırdığında, bir dahaki sefere nasıl daha doğru davranacağını kızına açıklar ve üzgün olduğunu söyler. Mesela, bir şekilde piyano resitalini mi kaçırdı, telafi etmek için bir şeyler yapmaya çalışır. Affını diler ve hatalarından ders çıkarır.

Hala birlikte olmasanız bile kızınızın annesine daima iyi davranın

Bir kız çocuğu, babasının annesine kötü davrandığına tanık olduğunda, erkekler ile kadınlar arasındaki ilişkilere dair negatif bir bakış açısı geliştirebilir. İyi bir baba, kızının annesiyle ayrı bile olsa, daima doğru olanı yapmaya çalışır ve medeni bir şekilde davranır.

Kızınızı dışarı çıkarın, onu özel gezilere götürün

İyi bir baba, kızını düzenli olarak dışarı çıkararak kendini özel hissetmesini sağlar. Parka gidip basit bir piknik yapmak bile babanın kızına, onu önceliği haline getirecek kadar önem verdiğini göstermesi için yeterlidir. İyi bir baba, erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiğini her fırsatta kızına göstermeye çalışır – saygı ve haysiyet çerçevesinde. Kızıyla sohbet eder, onunla dengiymiş gibi konuşur.

Feminen taraflarınızla barışık olduğunuzu gösterin

Geleneksel yanları ağır basan, maço bir erkek olsa bile, iyi bir baba, ara sıra nahif taraflarını göstermenin sağlıklı bir yaklaşım olduğunu bilir. Kızına tırnaklarını boyatır ya da onu spaya götürür mesela. Kibar sözcük seçimleri ve jestlerle sevgisini göstermekten rahatsızlık duymaz. Böylelikle kızının erkek davranışları üzerine dengeli bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olur.

Kızınızın hem iç güzelliğine hem de dış güzelliğine vurgu yapın

Kız çocuklarına güzel olduklarını söylemekte hiçbir sakınca yok; ancak iyi bir baba, kızının entelektüel becerilerine ve karakterine ne kadar değer verdiğini de sık sık dile getirir. Böylelikle kızının hayatını idame ettirmede dış görünüşüne fazla odaklanmasını ve diğer insanların yüzü ya da bedeni hakkındaki düşüncelerine fazla önem vermesini engellemiş olur.

