Bir kene ölümü daha!

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı. Rahatsızlanan H.Ş., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti. H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.