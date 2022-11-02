Bir kadının kaçırıldığı kanlı tuzaktan DEAŞ çıktı!

İstanbul’da önceki gece işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hakkında DEAŞ terör örgütüne finansörlük yaptığı gerekçesiyle arama kaydı bulunan Emrullah K.'nın, 3 yıl önce evlendiği eşi Berivan K., 15 gün önce çocuğuyla birlikte evi terk etti.
PUSU KURULDU
İddiaya göre, evden giden eşi, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan kaydı olan Muhammet Tek’le gönül ilişkisi yaşıyordu.
Polisin elde ettiği bilgilere göre Emrullah K., olay günü kiraladığı araçla Şişli'de Muhammet Tek’in kullandığı aracı beklemeye başladı. Saat 23.00 sıralarında gelen aracı durdurup Muhammet Tek’i silahla vurdu. Emrullah K.'nın yanındaki iki kişi, otomobildeki Berivan K.’yı alarak araçlarına bindirdi ve olay yerinden kaçtı. Polisin ulaştığı detaylardan biri de Emrullah K.’nın kullandığı aracın dışında farklı bir araçtaki kişilerin de olayda yer aldığıydı.
OLAYI ANLATTI
Olaydan kısa bir süre sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sultanbeyli’de düzenlenen operasyonla Emrullah K., Mehmet K., Ramazan K ve Ahmet K. yakalandı. Kaçırılan Berivan K. ise kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emrullah K. polise eşinin çocuğunu alıp evden kaçtığını belirterek "Eşim Muhammet Tek’in eşiyle arkadaştı. Sonra eşimin Muhammet Tek'in yanında olduğunu öğrendim. Olay günü takip ettim. Eşimi yanında görünce olayı gerçekleştirdim” dedi.
DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTILAR
Yapılan çalışmalarda Muhammet Tek’in 2017 ve 2019 yıllarında terör örgütü DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda örgüt üyeliği ve yardım yataklıktan gözaltına alındığı, arkadaşı olan katil zanlısı Emrullah K.’nın ise yine DEAŞ terör örgütüne finans sağlamaktan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
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