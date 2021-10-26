Başkent'te koca dehşeti! Bir kadın daha!

Ankara'da alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Caddesi'nde bulunan evinde eşi Ülker İnal (58) ile tartışan Erol İnal (63), eşini silahla vurarak öldürdü.

AA'da yer alan habere göre daha sonra aynı silahla kendini vuran emekli astsubay, hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, Keçiören Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.