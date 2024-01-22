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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir işçi daha can verdi! Pres makinesine sıkıştı! - Gaziantep haberleri

        Bir işçi daha can verdi! Pres makinesine sıkıştı!

        Gaziantep'te, çalıştığı iplik fabrikasında pres makinesine sıkışan 32 yaşındaki Adem Tura, hayatını kaybetti. Tura'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:38
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        Bir işçi daha feci biçimde can verdi!
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        Gaziantep'te feci olay, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında meydana geldi.

        PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, fabrika işçisi Adem Tura (32), çalıştığı sırada bir anda pres makinesine sıkıştı.

        ARKADAŞLARI MAKİNEYİ DURDURDU

        Olayı gören işçilerin müdahalesiyle pres makinesi durdurularak, durumu 112 ekiplerine bildirildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tura'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tura'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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        #gaziantep
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