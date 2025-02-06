Bir hafıza belgeseli: 'Felaketin Ardından Festivalin Filmi'

Uluslararası Antakya Film Festivali'nin 11'incisinde çekimleri gerçekleştirilen 'Felaketin Ardından Festivalin Filmi' belgeseli, İPA Kampüs'ünde düzenlenen özel gösterim gerçekleşti. Belgeselin yönetmeni Mehmet Ersöz; "Hafızaya katkıda bulunan bir iş oldu, haber kanallarında ve festivallerde gösterimleri sürecek" dedi.

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"FESTİVAL HAYATA TUTUNMA KARARLILIĞINI DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Türkiye’yi sarsan büyük depremlerde tarifsiz acılar yaşayan Hatay halkının, felaketten 271 gün sonra yaralarını sarmak için sıra dışı bir organizasyona imza attığını belirten Mehmet Ersöz, şu ifadeleri kullandı: Deprem sonrası kurulan konteyner kentlerde düzenlenen 11'inci Uluslararası Antakya Film Festivali, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kanıtlamayı hedefledi. Konteynerlerde konaklayan yerli ve yabancı katılımcılarla, depremden kurtulanların iç içe geçtiği festival, Hatay halkının misafirperverliğini ve hayata tutunma kararlılığını da dünyaya gösterdi.

Meral Orhonsay ve Mehmet Ersöz

Mehmet Ersöz, sözlerini "Felaketin Ardından Festivalin Filmi', tam da o festival ruhunun içinde, insanların gösterdiği dayanışmayı ve festivalden sonra yaşanan duygusal kırılmaları yalın bir dille anlatıyor. Film, yalnızca festivali değil, deprem bölgesindeki hayatların süregelen mücadelesini de cesur bir şekilde ele alıyor" ifadeleriyle sonlandırdı.