Bir günde 3 feci kaza: 2'si çocuk 12 yaralı
Kurban Bayramı tatilinin son gününde 3 ilde meydana gelen kazalarda 2'si çocuk 12 kişi yaralandı. Kazalardan birinde köpeğe vurmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralanırken, Aydın'ın Germencik ilçesinde ise iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
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SAMSUN
Samsun'un Bafra ilçesinde Ömer D. (31) yönetimindeki otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapınca refüjdeki bariyere çarparak durabildi.
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Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Ünzile (29) ve 5 aylık bebekleri Hüseyin Alperen D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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AYDIN
Aydın'ın Germencik ilçesinde de İsmail Ş. (28) yönetimindeki otomobil sanayi sitesi kavşağında Erkan B. (25) idaresindeki otomobille çarpıştı.
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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazada sürücüler ile Erkan B'nin kullandığı araçtaki Sakine B. (49), Güneş B. (3), Melisa B. (26), Aysel B. (37), Ekrem B. (52), Hiranur B. (9) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yapılan alkol testinde sürücü İsmail Ş'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.
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KOCAELİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ise Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden O.F. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak Hacıakif Mahallesi mevkisindeki Batı Hereke Viyadüğü'nden düştü.
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Kazada yaklaşık 6 metre yüksekten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.