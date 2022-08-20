'Bir gün' evli kaldı, 5 yıldır nafaka ödüyor

Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı eşine boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, son asgari ücret zammının ardından ödediği nafaka 1345 TL’ye yükseldi.
GÜNDE 1 ŞEHİR YÜRÜYEREK SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR
Sesini duyurmak için mücadele eden Duman, Samsun'la birlikte toplam 25 şehre yürüyerek yetkililere seslendi. Hakkında alınan mahkeme kararları nedeniyle sigortalı bir işte de çalışamayan Duman, 1398 km’lik yolculuğunda günde 1 şehri yürüyerek, sesini duyurmaya çalışıyor.
"1 GÜNLÜK EŞİME AYLIK 1345 TL NAFAKA ÖDÜYORUM"
Boşanamamasına rağmen eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakıldığına dikkat çeken Mustafa Duman, “Önceden 1 günlük nikahlı eşime aylık 700 TL nafakaya bağlanmıştım. Son asgari ücret zammıyla bin 345 TL nafakaya mahkum edildim. Bu nafaka ömür boyu devam ediyor. 1 günlük eşime aylık bin 345 TL nafaka ödeyen kişiyim. Bu duruma tepki göstermek için Kastamonu’dan İstanbul’a 2 defa, daha sonra da Kastamonu’dan Ankara’ya yürüdüm. Bu yolculuklarda benim gibi mağdurları gördüm. Adalet, hukuk yolundan gittim ama olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm davalarda para cezalarıyla karşılaştım. Cezaevine atıldım, iftiraya uğradım. Son durağım da Samsun oldu. Bundan önce 24 ilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslendim. Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyorum. Toplamda 1398 km’lik yürüyüş yaptım. Geçimimi sağlamak için Samsun’da orman kesimine başladım. 5 yıldır sigortam olamıyor. Hiçbir yerde sigortalı çalışamıyorum. Üstüme atılan iftiralar yüzünden primlerim de gitti. Ormandan kazandığım paralar ile tekrar yürüyüşe başlıyorum. Benim gibi bir sürü nafaka mağduru var” dedi.
“25 İL, TOPLAM 1398 KM YÜRÜDÜM"
Türkiye’deki şehirleri yürüyerek sesini duyurmak istediğini vurgulayan Duman, “Amacım Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek. Samsun’dan da kendisine sesleniyorum. Buradan da kendisine ulaşamazsan Türkiye’nin 4 bir yanından kendisine ulaşabilmek için çabalayacağım. Samsun 25. ilim. Her gün bir ilde konaklayarak, yürüyorum. Şu anda 1398 km’ye ulaştım. 1 günlük evliliğe ömür boyu nafaka verilmesinin sonlandırılmasını istiyorum. Çoluk-çocuğum yok. 1 günlük evlilik için bana verilen karar nasıl bir karar anlayamadım. Benim gibi ömür boyu nafakaya çarptırılan dünyada ve Türkiye’de yok. Bana göre haklıyım ama karar böyle. Artık avukat da tutamaz hale geldim çünkü avukatların bu kanuna da gücü yetmiyor” diye konuştu.
Mustafa Duman, 1 günlük eşi A. R. B. Duman’a (26) ödediği ömür boyu nafaka cezasından kurtulmak istiyor.
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