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        Haberler Bilgi Magazin Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık 2024 ATV yayın akışı

        Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? 31 Aralık ATV yayın akışı

        Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Gece Masalı, Salı akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsünü konu alıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 31 Aralık 2024 ATV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 13:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:23
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        • 1

          ATV’de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi, her Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram ve romantik türdeki dizinin son olarak 17. Bölümü yayınlanmıştı. Yeni yıl haftası dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 31 Aralık ATV yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Gece Masalı 18. Bölüm tarihi…

        • 2

          BİR GECE MASALI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

          31 Aralık ATV yayın akışına göre Bir Gece Masalı dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

          Yayın akışına göre, dizi saatinde Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Bir Gece Masalı dizisinin 18. yeni bölümünün önümüzdeki hafta yani 7 Ocak Salı günü yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          31 ARALIK 2024 SALI ATV YAYIN AKIŞI

          06: 00 Hercai

          08: 00 Kahvaltı Haberleri

          10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13: 00 atv Gün Ortası

          14: 00 Can Borcu

          16: 00 Esra Erol'da

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? - Yılbaşı Özel

          00: 30 Bir Gece Masalı

        • 5

          BİR GECE MASALI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Canfeza’nın babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza’ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır.

        • 6

          Canfeza’nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur. Pişmanlık içinde Canfeza’yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir.

        • 7

          Yeniden Urfa’lı ve Şehrazad olacaklardır.

        • 8

          Ferman’ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir.

        • 9

          Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.

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