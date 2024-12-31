ATV’de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi, her Salı günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dram ve romantik türdeki dizinin son olarak 17. Bölümü yayınlanmıştı. Yeni yıl haftası dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 31 Aralık ATV yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? İşte Bir Gece Masalı 18. Bölüm tarihi…