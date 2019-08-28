Aşık oldu, öldürmek istemedi

28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Pendik'te yaşayan 41 yaşındaki öğretmen İlkay Sivaslı 21 Nisan günü evinde öldürüldü. Katilin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. O anda olayın ardındaki sır perdesi aralandı. İlkay öğretmen kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tutmuştu...
AŞIK OLDU, ÖLDÜRMEK İSTEMEDİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, İlkay Sivaslı ile internette tanışıp arkadaş olan Tanju D. bir süre onunla aynı evde yaşadı. Ardından da defalarca İlkay öğretmenden “beni öldür” talepleri geldi. İlkay Sivaslı’ya aşık olan Tanju D. önce kabul etmedi, karşı taraftan gelen ısrarla “nasıl yapacağım” dedi.
O andan sonra olaylar çığırından çıktı.İlkay öğretmeni sargı beziyle boğmaya çalıştı. Daha fazla devam edemedi. Vazgeçti. ölümden de vazgeçirmeye çalıştı. Savcılık iddianamesinde ise gelinen nokta tek tek anlatıldı. “Olaydan bir gün önce birlikte silah aldılar. Olay günü maktul, tekrar ‘beni öldür’ dedi. Kiralık katil kabul etmedi. Maktul yatağına sırt üstü yattı, Şüpheli üzerine yastık koydu. Yüzünü ters çevirdi, karınla göğüs arasındaki bölgeye ateş etti. Maktul hemen ölmedi. ‘Bir süre bekle ben ölünce gidersin’ dedi. Helalleştiler”
SAVCILIKTAN KİRALIK KATİL TESPİTİ
Tanju D. olaydan sonra ambulansı arasa da artık çok geçti. Polis ekiplerince yakalandı, tutuklandı. Savcılık, ikili arasındaki yazışmalarda maktulün kendisini öldürmesi için şüpheliye yalvardığını söyledi. Ancak İlkay Sivaslı’nın kendini öldürdürtmek için karşı tarafı ikna etse de, baskılar sonucu cinayetin işlemesinin hukuka uygun olmadığı kaydedildi. “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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