"KRALİÇELER AYNI POZU VERMEYE NE DERSİNİZ?"

Begüm Özbek, Esin Moralıoğlu ve Deniz Pulaş ile yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Sibel Tan, arkadaşlarına "Hey kraliçeler! Aynı pozu vermeye var mısınız? Var mı böyle 4 model ve kraliçe?" sözleriyle seslendi.