TÜRSAK Vakfı Instagram hesabında canlı gerçekleşen sohbette Elif Dağdeviren'in konuğu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dı. 23 Nisan'da gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin online açılış galasındaki sinema üzerine sohbetin ardından bir kez daha TÜRSAK Vakfı'nın canlı yayın konuğu olan Demircan ile koronavirüs günlerindeki yaşantısına, İstanbul'a, sinemaya ve kültürel varlıklarımıza dair keyifli bir sohbet gerçekleşti.
Sohbetin başlarında pandemi sürecinde değişen ve farklılaşan dünyaya ait görüşlerini paylaşan ikili, bu sürecin hayatımıza kattığı yeni alışkanlıkları konuştu. Hayatın koşuşturmacası arasında birçok şeyi geri plana attığımızı fakat dünyayı sarsan bu süreçte tüm dünya olarak kendimize daha fazla vakit ayırdığımızı belirten Ahmet Misbah Demircan, "Bu zor sürecin bazı olumlu yanları da oldu, örneğin belki de en güzel tarafı her birimizin içimize dönmesi oldu. Hayatımızda bazı şeyleri ıskalıyorduk fakat şu günlerde kendimize daha fazla vakit ayırdığımız için yenilikler için de bir fırsat doğdu" ifadelerini kullandı.
Sohbetin ilerleyen dakikalarında koronavirüs sürecinden her sektör gibi fazlasıyla etkilenen sinemalar üzerine de konuşan ikili, dijitalleşmenin getirdiği farklılık sayesinde de sinema seyircilerinin değişen film izleme alışkanlıklarını tartıştılar. Canlı yayın sırasında şu an için restorasyon çalışmaları devam eden Atlas Sineması hakkında da gelen sorulara cevap veren Ahmet Misbah Demircan, "Atlas Sineması'nın restorasyon çalışmaları şu anda bakanlığımız ve Sinema Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor ve orada çok özel bir iş yapılıyor. Restorasyon çalışmaları bittiğinde orası, sinema ve tarihi bir araya getiren çok özel bir mekana dönüşecek. Bunun yanı sıra Atlas Pasajı'nın içinde ayrıca bir Sinema Müzesi de yer alacak ve sinemaseverler orayı ziyaret ettiğinde kendilerini adeta tarihin içinde bir yolculukta bulacak. Atlas Sineması'nda da gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra orası film galalarına, özel gösterimlere ve çeşitli festivallere ev sahipliği yapıp her daim sinemaseverlere kapılarını açacak ve tüm sinemacıların buluştuğu adeta sinemanın karargahı olacak" ifadesini kullandı ve önümüzdeki süreç için olumlu sinyaller verdi.
Bir sinema filmini oluşturan en önemli unsurlardan birinin hikâye olduğunu söyleyen Ahmet Misbah Demircan, Anadolu'nun ve kültürümüzün bu konuda son derece zengin bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Ülkenin her şehrinde birbirinden farklı birçok hikayenin bulunduğunu ifade eden Demircan, "İşin özüne bu perspektiften baktığımız zaman eminim ki bizim sinemacılarımız da çok güzel filmler çekip dünyayı etkileyecek işler ortaya koyacaktır" dedi.
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