'Bir Düşüşün Anatomisi' Küçükçiftlik Park'ta

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KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda 16 Temmuz Salı akşamı, 2023 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’nin sahibi olan “Bir Düşüşün Anatomisi” nin gösterimi gerçekleşecek. Annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikâyesini konu eden “Bir Düşüşün Anatomisi”, Fransız Alpleri’nde bir kulübede kocası Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğlu Daniel ile birlikte izole bir yaşam süren Alman yazar Sandra’yı izliyor.

Samuel yüksekten düşerek ölür fakat soruşturma sonucunda ölüm nedeninin intihar mı kaza mı olduğu kesinleşmeyince Sandra cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır. Samuel’in ölümünün sorgulandığı mahkeme süreci, çiftin çalkantılı ilişkilerinin de derinine inen rahatsız edici ve tatsız bir psikolojik yolculuğa dönüşür.

Yönetmen koltuğunda Justine Triet’nin oturduğu filmin senaryosu, daha önce Victoria ve Sibyl’de de işbirliği yapan Triet ile eşi Arthur Harari’nin imzasını taşıyor. “Bir Düşüşün Anatomisi”nin oyuncu kadrosunda ise Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, Jehnny Beth ve Saadia Bentaieb yer alıyor. KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00 olan gösterimlerin biletleri Mobilet’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.