Bir doktor daha koronaya yenildi!

Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, bir süre önce koronavirüse yakalandı ve durumu ağırlaştı. İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Dr. Yalınçetin’den acı haber geldi.

İHA'nın haberine göre, yaşamını yitiren Yalınçetin’in ölümü sağlık camiasını ve ailesini yasa boğdu.

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