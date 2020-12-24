Bir doktor daha korona kurbanı

İzmir'de görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, koronavirüs nedeniyle kaybetti.

İzmir'de Kovid-19 tedavisi gören bir doktor daha hayatını kaybetti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Orhan Doğan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Dr. Doğan’ın hayatını kaybetmesi meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

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