

Pera Müzesi Film ve Video Programları, Onur Haftası kapsamında bu yıl “Bir Direniş Alanı Olarak Yoldaşlık” başlıklı seçkiyi hazırladı. Amerikalı yazar ve kadın hakları savunucusu bell hooks’un “Kendimizi ayakta tutmanın en hayati yollarından biri, direniş topluluklarını, yalnız olmadığımızı bildiğimiz yerleri inşa etmektir” sözünden hareketle yoldaşlığı bir direniş alanı olarak tanımlayan program, farklı coğrafyalardan dört filmi sinemaseverlerle buluşturuyor.

Salıncak

Chiara Bellosi’nin yönetmenliğini üstlendiği Salıncak, 15 yaşındaki ilgiye muhtaç obez Benedetta’ın kendini keşfetme ve özgürleşme hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Cinsiyet normlarına meydan okuyan panayır işçisi Amanda ile Bernadetta’nın sıra dışı arkadaşlığını anlatan filmde, karakterlerin dostluğu büyük duygularla değil, şefkat, merak ve konuşulmayan onaylarla besleniyor.

Asi ve Genç

Şili yapımı Asi ve Genç, tutucu Evangelist bir ailede yaşayan biseksüel Daniela’nın hikâyesini aktarıyor. Yönetmen Marialy Rivas, ergen cinselliğinin dizginlenemezliği ve sınır tanımazlığını yıkıcı bir güce çeviren yeni teknolojileri, filmin hikâyesi kadar dokusuna da başarıyla uyarlıyor.

Ketevan Kapanadze’nin ilk filmi Odanın Hissi, LGBTİ+’lara yönelik kapsayıcılığıyla ünlü olmayan Gürcistan’da, oyuncularına rahat ve güvenli bir buluşma alanı sağlayan yerel bir kadın futbol kulübünün hikâyesini anlatıyor. Filminde ucuz duygusallığa yer vermeyen Kapanadze, dışarıdaki dünyanın düşmanlığına yoğunlaşmadan, arkadaşlar arasındaki olağanüstü atmosferi kolayca hissedilir kılıyor.

'Odanın Hissi'

Distopik bir gelecekte, beyni ve hafızayı hedef alan bir virüsün etkisi altındaki São Paulo’da geçen Üç Üzgün Kaplan, dünya prömiyerini yaptığı Berlin Uluslarası Film Festivali’nden “Teddy Ödülleri: En İyi Film” ödülüyle döndü. Anıların ancak kolektif olarak paylaşıldığı için korunabildiği kuir bir çağı anlatan filmde, Gustavo Vinagre politik olarak dayatılan hafıza kaybını içten ve sürrealist bir şekilde ele alıyor.

Gösterim Programı

1 Temmuz Cuma

19.00 Salıncak (96')

21.00 Asi ve Genç (90')

6 Temmuz Çarşamba

19.00 Odanın Hissi (74')

8 Temmuz Cuma

19.00 Salıncak (96')

21.00 Üç Üzgün Kaplan (86')

“Bir Direniş Olarak Yoldaşlık” film programı 8 Temmuz’a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.